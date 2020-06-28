天王周杰倫（周董）IG粉絲追蹤人數突破600萬，成為台灣藝人IG粉絲數量No.1，他相當開心，28日凌晨12點多在IG開放和粉絲聊天，有網友留言提醒他「哥，還不睡覺？熬夜也會長胖哦」，他自嘲「難怪怎麼瘦不下來」；有粉絲許願「想在1點18分被哥回覆」，因周董生日是1月18日，他居然真的在1點18分回覆這位粉絲，相當暖心。

周董暢談接下來動態，透露新專輯進度「還剩幾首」，明年會推出《周遊記》第二季，網友稱讚他粉絲很快就會破千萬，他謙虛笑稱「網紅不好當」，昨一直和網友聊到手機快要沒電才去睡覺。而他的歌曲紅遍海外，為了讓外國人也看懂他的IG文章，他經常用英文留言，被網友稱讚英文好，他則坦言「有人幫我翻的」，言下之意妻子昆凌是幕後功臣。

周董自2017年8月開通IG後，大方公開自己和家人的生活照，也常與五月天阿信、蕭敬騰等好友交流。值得一提的是，他每次推出新歌皆創新的里程碑，他和阿信合唱〈說好不哭〉時，IG突破500萬，近日新歌〈Mojito〉發燒之際，IG也再度突破600萬，而〈Mojito〉在YouTube也逼近1500萬點閱，可見除了人氣與話題，持續推出好作品才是王道。

很多藝人用心經營社群軟體，除了周董經營IG有成，彭于晏不時在IG曬帥照，也有流浪漢頹廢造型，毫無偶像包袱，吸引465萬人追蹤，名列台灣男星IG粉絲人數第二名；羅志祥歷經緋聞重創形象，目前仍有399萬粉絲，粉絲忠諴度相當高；最近積極宣傳新片的柯震東也高達340萬，人氣很旺。

而天后蔡依林的IG則有時尚穿搭美照、她和愛犬以及家人出遊的照片，可一窺天后日常，而且她經常在IG和臉書放上不同的照片，照顧到不同的粉絲族群，她的IG目前有高達406萬人追蹤，是台灣女星之冠。

蔡依林大方分享和媽媽姊姊一起聚餐合照。（翻攝IG）

(中時 )