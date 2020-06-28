藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，在今年農曆鬼月即將上映的國片《馗降：粽邪2》中飾演網紅「灰熊」，因為直播「送肉粽」儀式引發災厄。這是孫安佐首次拍電影，老爸孫鵬相當重視，還特別當司機，溫馨接送兒子去試鏡，孫鵬說：「我就開車送他到試鏡的地方，他自己跟導演聊，我在外面等他試鏡結束。結束後問他，他酷酷的說，應該會演吧！」

孫鵬以過來人的身份跟兒子說：「爸爸希望你去感受拍電影，何謂團體生活，何謂整個團隊環環相扣。」他也希望兒子能做到專心和敬業，「這樣出來的成績一定不會差，而且希望他多多交朋友，享受拍電影的感覺。」

孫安佐在片中是關鍵角色，貫穿全劇，孫鵬感謝導演厚愛，笑說：「我有看過電影劇本，導演應該有幫他加戲。」也表示當時聽到李康生會參與演出，就跟兒子說是一個好機會，「可以跟著影帝學習磨煉，要好好把握」，孫鵬和兒子感情好，《粽邪2》劇組在台中拍片的時候，孫鵬剛好下台中找朋友，特別安排跟劇組住在同一間飯店給兒子探班，「安佐說演電影感覺很棒，劇組每個人都專心投入，很喜歡這種感覺，我問他工作怎麼樣，他回我還不錯啊，他平常就話不太多」。

孫鵬談孫安佐，對兒子在工作上的認真表現滿意。（翻攝自孫安佐IG）

孫安佐16日宣布從能仁家商表演藝術科畢業，還在網路放上一手抓著畢業證書，一手拿著花束畢業照，孫鵬說：「很開心，看到兒子畢業，就想起自己國光藝校畢業的時候，37年前了吧，他的模樣跟我當年一模一樣，拿著畢業證書，嘴上長了一些像鬍子的青春期男生的黑汗毛，唯一的差別是，他有花束，我當年沒有。」孫安佐將繼續升學，孫鵬表示，如果要赴日本讀書，就要先把日文學好，如果要在台灣繼續升學，也都有持續在做準備。

20歲的孫安佐，不僅健身、網紅、開飲料店、代言商品、剪接、攝影，現在還晉升電影演員，孫鵬表示兒子一直以來就很努力，也很感謝外界給兒子機會，「他是那種會把讀書以外其他時間投入在興趣上的人，一但投入就會努力去研究」，孫鵬笑說：「我當年20歲的時候，只是一個電影圈的新生，跟兒子相比真的輸給他了。」

孫安佐在《馗降：粽邪2》中飾演網紅直播主，哪裡有點擊數就開著車去哪裡直播。（華影國際提供）

而談到兒子的交友，孫鵬表示孫安佐的交友狀況很簡單，「就是和學校、工作有關的，他的朋友我們都很清楚，他會把朋友帶回家吃飯、一起過夜。我有一次看到他和五、六個男同學在我們家玩了好幾天，睡在榻榻米地板上，就想起我高中的時候，也喜歡邀同學來家裡玩。」至於滿不滿意孫安佐的網紅女友阿乃，孫鵬表示，兒子感情的部分都跟狄鶯聊，「這要問媽媽，我不清楚，但是他是一個不會自己想到就做重大決定的人，什麼事情都會跟我們充分討論。」

(中時 )