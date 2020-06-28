端午連假期間，女神陳妍希發起「第一屆祖與占包粽大會」，27日下午邀請經紀公司同門師弟妹黃尚禾、唐振剛、石知田、袁子芸一起應景包肉粽，雖然公司大師兄楊祐寧因公未能參與同樂，但透過陳妍希製作的創意粽子，將楊祐寧家餐廳「元鍋」的私房醬、以楊媽媽命名的辣醬「美麗醬」入餡，也算沒讓楊家口味缺席。

除了辣醬肉粽，陳妍希還製作了夏威夷果仁粽、巧克力粽，玩了不少特殊口味，也與完成品自拍說：「莫名的覺得這個包子看起來很詩意啊。」平時給人文青形象的石知田，則帶來自稱是遠從印度飄洋過海來台的「沒有雞肉的咖哩雞肉醬」搭配，還包了一顆形狀詭異的肉粽，被陳妍希虧說：「這是派大星吧。」

而同門小師妹袁子芸因為手掌太小，包粽過程挺吃力，不過外型文靜的她也展現古靈精怪一面，提議包一顆內餡滿是鹹鴨蛋蛋白的「鹹粽」，來捉弄當天遲到的黃尚禾，沒想到被經紀人形容是吃貨的黃尚禾，還真的吃得津津有味。

當天最費心的人，即是同門暖男擔當唐振剛，他得知周末要舉行包粽大會，前晚還特地上網看教學影片，到現場擔任半路出家的唐老師，負責教學，餡料也是由他親手來炒。唐振剛跟大家一樣都是第一次包粽子，不免有些失誤，就怪說：「都是粽葉的問題。」結果被一旁好友黃尚禾吐槽：「好像大家隨興包一包都比你好。」一場包粽大會竟能讓各演員個性表露無遺，過程相當有趣。

至於大夥工作最新進度，陳妍希主演的公路愛情電影《跟你老婆去旅行》預計明年上映，黃尚禾則有在今年台北電影節開幕片《無聲》客串一角，唐振剛主持的外景節目《世界第一等》因受新冠肺炎疫情影響，目前多在台灣趴趴走，石知田參與的電影《靈語》檔期未定，袁子芸則有新工作接洽中。

(中時 )