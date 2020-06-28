屏東市「勝利星村」園區為日式眷舍群，28日園區內第一家民宿「勝利125」開幕，遊客可住在充滿濃濃日式風的眷舍，深度體驗眷村文化。（潘建志攝）

屏東市「勝利星村」園區為日式眷舍群，28日園區內第一家民宿「勝利125」開幕，遊客可住在充滿濃濃日式風的眷舍，深度體驗眷村文化。（潘建志攝）

屏東市「勝利星村」園區為日式眷舍群，28日園區內第一家民宿「勝利125」開幕，遊客可住在充滿濃濃日式風的眷舍，深度體驗眷村文化。（潘建志攝）

屏東市「勝利星村」園區為日式眷舍群，70棟歷史建築已有25戶招商進駐，28日園區內第一家民宿「勝利125」開幕，是全台首座飛官眷舍合法民宿，遊客可住在充滿濃濃日式風情的眷舍，穿著和服或旗袍，深度體驗眷村文化。

民宿負責人郭宥婕表示，由於眷舍是歷史建築，整修有嚴格限制，比一般房子裝潢更困難，加上法規規定屏東市不能開民宿，所幸有縣府相關單位協助，才取得合法民宿證照。

民宿為黑瓦斜屋頂建築，抬高的建築基座可防潮又通風，冬暖夏涼，內部有一間起居室及3個隔間，郭宥婕特地請80歲的老師傅花了3個月時間手工製作榻榻米，並以懷古老家具布置室內，也保留了地板花磚等老建材，充滿濃濃古風。

她說，因舊建築衛浴在室外，試營運期間原以為遊客無法接受，沒想到大家都覺得這才是老房子的特色。民宿旁的富達國際旅行社也搭配民宿設計多樣遊程，遊客可穿著和服、木屐或旗袍，由導覽人員深入眷村體驗，來場穿越時空的人文小旅行。

民宿每次只接待1組包棟客人，平日1萬2500元、假日1萬6800元，可住8至10人，年底前優惠可2人入住平日4800元、假日6800元，加1人加1000元，讓非家庭旅客也能體驗。郭宥婕說，也歡迎團體到屏東做公益活動，將提供免費住宿。

(中時 )