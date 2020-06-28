【1】戴口罩挑戰美國文化

在美國，戴口罩不單只是公衛措施，更演變成為文化與政治議題，這也說明為何許多美國人寧可冒著染疫危險，也不願戴上口罩保護自己。

【2】網購客訴隨疫情變多

防疫期間宅經濟當道，網購訂單爆大量，但客訴案件也隨之激增，多是抱怨配送延遲或退款慢吞吞，顧客對客服等待時間過長也多有怨言。

【3】英國拆除爭議雕像

英國雕像拆除風潮因「佛洛伊德之死」而起，而這也引發社會兩派論戰。有人認為，雕像僅反映歷史真相，但也有人堅稱，雕像美化種族主義惡行。

【4】希臘重啟觀光大門

希臘封城抗疫成果不俗，政府決定6月15日重新開啟國門迎接觀光客，期望遊客重返米克諾斯、聖托里尼和克里特等觀光熱點。

【5】秘魯疫情慘兮兮

秘魯在3月初就祭出封鎖令，是西半球最早採取抗疫超前部署的國家，只不過防疫政策出現漏洞，疫情快速蔓延，目前感染人數已飆至全球第六高。

(中時電子報)