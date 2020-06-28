國民黨立院黨團今天突襲立法院，占領主席台，要求退回陳菊監察院長人事案。資深媒體人陳東豪卻認為，國民黨團這次動得太早了，萬一民進黨不急，國民黨也出不去，其他議題戰場不就棄守？

陳東豪在臉書表示，國民黨立院黨團周日突襲議場，但最快周五才可能進行監院人事的投票，國民黨團這次動得太早了，這幾天會很辛苦，因為大家都會盯著看。萬一民進黨不急，那國民黨怎麼辦？又不能出去，但其他議題戰場豈非棄守？

一位網友表示，請北市各五星級飯店輪流排主廚至立法院供餐。另外要準備娛樂性節目。還要提供卡拉OK等設備以供大展歌喉。也有網友認為，水牛伯應該不像公道伯那麼好講話。

其他網友也紛紛表示，「為什麼國民黨『出征』的時機老是不太對...」、「不開冷氣半夜就解散了!」、「撐不過3天。」、「維持議場30度，發酵3天，釀酒。」、「哈哈哈，民進黨立委不要理會國民黨立委喔！看他們怎麼演，大家慢慢看，讓國民黨團感受一下夏天的滋味，千萬不要出來喔！奮戰到底喔！」

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(中時電子報)