日前苗栗縣議員鄭聚然為了回饋鄉親，開賣「甜甜價」口罩引起了衛生局關心，但鄭聚然28日又再度發文公告，明、後兩天會再次開賣MIT三層含熔噴布「一般口罩」，只要帶身分證、捐款125元就會送50片口罩，等於一片只要2.5元。

鄭聚然6/20開賣一片只要2.5元的口罩，引發了外界議論，甚至連衛生局都上門關切，而鄭聚然也強調，這些僅為一般口罩，而非醫療級口罩。28日他又再度於臉書上發文透露，6/29-30上午9:30-11:30、14:00-17:00可以攜帶身分證、捐款125元到他的服務處，每一戶就能領到一包MIT三層含熔噴布「一般口罩」。

鄭聚然指出，這次是要擴大做愛心，目標是要有收入10萬元來捐給竹南家扶中心，另外，他也表示，在口罩原料價格飆漲的情況下，如果還有其他廠商、善心人士，願意背負遭有心人士懷疑品質的風險，用進貨價格提供給苗栗鄉親，他非常樂見其成，同時感謝各界的指教。

(中時電子報)