立法院即將處理監察院人事案，國民黨不滿總統提名前總統府秘書長陳菊擔任監察院長。國民黨黨團今天突襲佔領議場，佔領立法院議場，以自囚的方式向蔡英文總統及民進黨政府表達最深沉的抗議。

國民黨主席江啟臣表示，國民黨反對為了護航陳菊，要以臨時會強行通過監察院的提名。要求蔡英文總統撤換陳菊，「不撤換陳菊，我們決不退出議場。」更痛批，這是史上最綠最爛的名單。

台北市議員李明賢也在場外聲援，並且在臉書表示，他過去長期跑立院新聞，深知一個默契或天條就是「有官司的，不能進入司法委員會」；同理可證，監委呢？當然也要是一樣的標準，有官司或是被糾彈，也不宜擔任御史。

對於陳菊擔任高雄市長任內，高雄市政府被彈劾3案、糾正30件、被調查的總數達58件，李明賢指出，這是監察院蓋上「不及格」的紀錄，不論是監委或立委，都要做到利益迴避，總不能自己的案子自己審？自己的案子自己翻案吧？請重新提名吧。

(中時電子報)