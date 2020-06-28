台南3歲女童僅因「亂丟東西」，就遭24歲葉姓繼父用熱水燙腳「管教」，但女童的林姓母親不僅只帶她到診所就醫，之後更因女童失禁，和葉男一起處罰女兒。事實上，林女年僅22歲就有過3段婚姻，生下4名子女，受虐女童是和她與第一任前夫所生，家庭關係複雜，目前社會局已聲請暫時保護令，並報請台南地檢署由檢察官啟動偵辦。

根據台南市政府社會局調查，林女已有3段婚姻，共生下4個小孩，其中包含受傷女童在內的2個小孩，目前是自己在帶，1個出養，另1個則由前夫照顧；後來她與葉男一起遷居台南生活，今年3月生下男嬰，一家4口經濟來源全靠第3任在鐵工廠打工的葉男支撐。

親友表示，葉男平時脾氣就不好，時常對女童拳打腳踢，連自己的年僅2、3個月大親生兒子也不放過，不僅會對其呼巴掌，當兒子目睹同母異父的姊姊挨打時，葉男也會恫嚇「長大就輪到你」，而該家庭其實在今年3月就因「不當管教」通報在案。

無奈年僅3歲的女童仍遭到非人對待，據了解，林女一開始有制止葉男打小孩，但礙於葉男掌控全家經濟，林女既無法第一時間將女兒送大醫院治療，甚至跟著葉男一起處罰女兒。

更可惡的是，女童嚴重傷勢曝光後，林女竟第一時間幫葉男掩蓋、推卸責任，直到事情漸漸鬧大，葉男才坦言，不滿女童不乖、亂丟東西，才對她潑滾燙熱水以示懲罰。

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(中時電子報)