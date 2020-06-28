美國總統川普已決定從阿富汗撤軍，原因是沒完沒了的戰爭，造成美軍持續傷亡。根據美國國防部的數據，以2019年為例，有17名美軍在阿富汗的戰鬥中喪生。據紐約時報導，美軍的傷亡，俄羅斯有可能是幕後黑手，俄國向與塔利班激進份子提供賞金，殺死美國與北約部隊能領賞。

商業內幕(Business Insider)報導，美國情報單位在今年早些時候，發現了塔利班內部有賞金令，就是殺死美軍就能得到獎賞。據《泰晤士報》的報導，從對阿富汗激進分子、罪犯的訊訊中發現，賞金來自俄羅斯軍隊！情報官員認為，可能是俄國情報部「格魯烏」(GRU)之下的29155暗殺部隊(Unit 29155)在唆使。

29155部隊，是由前俄羅斯特種部隊組成的暗殺團體，他們善於毒殺，比如2018年俄羅斯叛逃者謝爾蓋‧斯卡里帕爾（Sergei Skripal）的停車場中毒事件，就是他們下手的。

為什麼俄羅斯部隊要發布美軍懸賞令？一些官員提出的一種理論是，2018年敘利亞戰役中，俄羅斯遇到一些令人尷尬的失敗：與俄國政府有聯繫的民間保安部隊，其200~300名僱傭軍在一場為時4小時的軍事戰鬥，遭到美軍視為敵軍而全軍覆没，因此莫斯科決定為此報復。

泰晤士報的消息人士稱，川普總統已被告知這類情報，但是白宮尚未對此作出回應。該報導還說，美國國家安全委員會早在今年3月就提出對俄國的回應做法，其中包括提出外交投訴或是軍事與經濟制裁等。

雖然整篇新聞無法證實，但是美軍此前就曾經指責俄羅斯似乎提供塔利班物質援助，並意圖搗亂美國在阿富汗的秩序。2018年美軍駐阿富汗總司令約翰‧尼科森將軍（John Nicholson）就曾說：「顯然，他們(俄國)正在發動破壞我們地位的行動。」

他補充說：「阿富汗領導人曾將一批從塔利班收繳的武器提供給我們看，那些武器顯然是俄國向塔利班提供的。」

不過，川普把關注重點放在伊拉克與伊朗，他曾下令將對將對伊朗進行軍事行動。

(中時電子報)