國民黨立法院黨團抗議蔡總統提名陳菊出任監察院長，28日下午破門占據立法院議場主席台，立法院長游錫堃表示，29日上午將召開黨團協商，國民黨團及民眾黨團也有臨時會相關提案，呼籲國民黨應理性論述尋求最大共識。

游錫堃23日主持朝野黨團協商，研商民進黨立委柯建銘等60人所提召開第10屆第1會期臨時會相關事宜，但朝野黨團對臨時會擬討論法案未能取得共識。

20藍委破門強佔立院，游錫堃回應了。（圖／國民黨立法院黨團FB)

游錫堃辦公室24日再度發出朝野協商通知，立法院29日上午8點30分將舉行談話會討論臨時會事宜，不過立法院國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安等約20位國民黨立委，卻在 日下午突襲立院，打破議場大門玻璃破門，佔據立法院議場。

針對國民黨團此舉，立法院秘書長林志嘉受訪時表示，因立法院召開臨時會談話會也是大家都同意，且國民黨立法院黨團也提出臨時會的相關法案，立法院已經發出通知，29日上午院長將邀集朝野協商，朝野協商照舊，朝野黨團一起討論，談話會照舊，但因國民黨立委占據主席台，因此要視當天整個情勢發展見招拆招，呼籲理性面對。

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(中時電子報)