對於國民黨立院黨團占領一場，要求民進黨撤換監察院長提名人陳菊以及監察委員提名名單，並痛批這是史上最爛最綠的一次提名，陳菊在臉書回應非常遺憾，她從政以來坦蕩磊落，始終清白，不曾遭到彈劾。她不會因此退縮，相信人間有是非與公道，會為真相與名譽，更為了國家的民主、憲政與人權發展，勇敢奮戰。

陳菊臉書回應全文如下：

日前總統提名我擔任監察院長，依據憲法，立法院朝野黨團有審查我是否適任的權力，我也有面對立委質詢的義務。

但是，立法院國民黨團在審查還沒開始之前，就以對我的不實指控為藉口，佔領議場、企圖癱瘓臨時會，令人非常遺憾。

我從政以來坦蕩磊落，面對過無數嚴格檢驗，始終清白。除了美麗島事件的六年黑牢，我一生從未被司法判刑，也不曾遭到彈劾。

然而，將近三年來，為了政治鬥爭、為了政治私利，國民黨不斷以無中生有、片面扭曲的不實指控抹黑我，不但重傷我的名譽，更嚴重撕裂社會、製造衝突對立！

我人生的每個階段都可以接受最嚴格的檢驗，我不會閃躲也不會逃避。前面所說的那些抹黑攻訐，同樣也必須在國會殿堂之上，攤開受人民檢視，我相信真理會愈辯愈明。

況且，立法院臨時會預定處理的，不只有我一個人的人事同意權，還有監委們與其他機關的被提名人，以及許多攸關國家民生的重大法案，以攻訐我為藉口，癱瘓臨時會，阻礙國家前進，並非國人樂見。國民黨應該適可而止，不需要為了杯葛陳菊，也杯葛台灣的發展。

我從19歲踏足黨外民主運動、從事人權工作，捍衛人權是我的責任，是我一生所繫，50年來，我從未忘記。在爭取自由民主、推動政治改革的路上，面對威權的壓迫，我不曾恐懼退讓，如今，面對惡意的抹黑與攻訐，我也不會因此退縮，我相信人間有是非與公道。我會為真相與名譽，更為了國家的民主、憲政與人權發展，勇敢奮戰。

(中時電子報)