反種族歧視抗議浪潮席捲美國，導致不少名人雕像遭殃，連美國國歌也受到質疑，最近美國國旗「星條旗」成了新的目標，一個名叫「更換美國國旗」的連署活動，在著名請願網站Change.org，獲得逾百萬網友回應。
這份更換國旗倡議的內容，寫得煞有介事、義憤填膺。作者熱烈激昂表示，「我們青少年是美國的未來，理應提出我們的國旗設計方案。」作者批評星條旗「不僅難看，而且寓意非常不好」。
倡議發起者稱，為回應「黑人的命也是命」抗議活動，新設計的國旗，左上角藍色及五角星圖案，被替換成代表黑人的黑色，五角星則改為卡通人物「曼尼」，紅白相間條紋則改為了黃白條紋。
設計稿稱，「曼尼」象徵美國正義、團結、無所畏懼的新時代青少年，黃白條紋，寓意快樂、積極向上和充滿智慧。
國旗既然要換，美國國歌《星條旗》也應跟著換。作者建議按新國旗配色，選用黑人流行歌手維茲卡利法的《黑與黃》作為新國歌。
(中時 )
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