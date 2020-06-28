對藍委占領議場杯葛陳菊擔任監察院長，陳菊今晚表示「令人非常遺憾」。她批評國民黨為了政治鬥爭，不斷對她不實指控抹黑，面對惡意的抹黑與攻訐，她不會因此退縮，會為真相與名譽，更為了國家的民主、憲政與人權發展，勇敢奮戰。

陳菊今晚在臉書表示，日前總統提名她擔任監察院長，依據憲法，立法院朝野黨團有審查是否適任的權力，她也有面對立委質詢的義務。

但是，她說，立法院國民黨團在審查還沒開始之前，就以對她的不實指控為藉口，佔領議場、企圖癱瘓臨時會，令人非常遺憾。

陳菊強調，她從政以來坦蕩磊落，面對過無數嚴格檢驗，始終清白。「除了美麗島事件的六年黑牢，我一生從未被司法判刑，也不曾遭到彈劾」。

然而，將近三年來，她說，為了政治鬥爭、為了政治私利，國民黨不斷以無中生有、片面扭曲的不實指控抹黑，「不但重傷我的名譽，更嚴重撕裂社會、製造衝突對立！」

陳菊強調，她人生的每個階段都可以接受最嚴格的檢驗，不會閃躲也不會逃避。那些抹黑攻訐，同樣也必須在國會殿堂之上，攤開受人民檢視，她相信真理會愈辯愈明。

況且，立法院臨時會預定處理的，「不只有我一個人的人事同意權，還有監委們與其他機關的被提名人，以及許多攸關國家民生的重大法案」，以攻訐她為藉口，癱瘓臨時會，阻礙國家前進，並非國人樂見。她呼籲國民黨應該適可而止，「不需要為了杯葛陳菊，也杯葛台灣的發展」。

她說，從19歲踏足黨外民主運動、從事人權工作，捍衛人權是她的責任，也是她一生所繫，50年來，她從未忘記。「在爭取自由民主、推動政治改革的路上，面對威權的壓迫，我不曾恐懼退讓」。

陳菊表示，如今，面對惡意的抹黑與攻訐，她也不會因此退縮，相信人間有是非與公道。「我會為真相與名譽，更為了國家的民主、憲政與人權發展，勇敢奮戰」。

(中時 )