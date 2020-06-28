狠心繼父淋熱水燙傷4歲女 檢方聲請羈押禁見 22:052020/06/28 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 葉姓繼父晚間遭裁定羈押禁見（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南4歲女童雙腳遭葉姓繼父用熱水燙傷，且延誤就醫2周導致潰爛，引發網友撻伐，女童母親與繼父第一時間堅稱是女童自己玩水燙傷，台南市社會局深入了解，繼父鬆口坦承，是因女童不服管教，「才會不慎以熱水燙傷」，警方初步偵訊後，依兒權法與傷害罪等，傍晚將繼父、生母隨案送地檢署複訊，台南地檢署檢察官訊問後，認小孩繼父犯罪嫌疑重大，有反覆實施傷害行為及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，母親則因事證不足，訊後請回。 (中時 ) #繼父 #女童 #燙傷 #熱水 #地檢署 也許您會感興趣 社會熱門新聞 前長榮美女空姊郭芷嫣嗆「機師餐加料」 官司正式落幕 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 影》駁火現場煙霧瀰漫！台中2警中槍 霹靂小組怒逮嫌犯 - 社會 藍委佔議場 支持者場外聚集北檢連繫警方防滋事 - 社會 「瘋狂的搭配」！台灣這款披薩登上CNN首頁 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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