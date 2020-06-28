台南4歲女童雙腳遭葉姓繼父用熱水燙傷，且延誤就醫2周導致潰爛，引發網友撻伐，女童母親與繼父第一時間堅稱是女童自己玩水燙傷，台南市社會局深入了解，繼父鬆口坦承，是因女童不服管教，「才會不慎以熱水燙傷」，警方初步偵訊後，依兒權法與傷害罪等，傍晚將繼父、生母隨案送地檢署複訊，台南地檢署檢察官訊問後，認小孩繼父犯罪嫌疑重大，有反覆實施傷害行為及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，母親則因事證不足，訊後請回。

(中時 )