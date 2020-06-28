民進黨立委管碧玲今日臉書發文 (翻攝管碧玲臉書)

PTT鄉民回應圖 (翻攝自PTT)

民進黨立委管碧玲今晚於臉書發文表示，國民黨為杯葛監察院長被提名人陳菊等人事提名權，而佔領立院議場。當年陳菊為了台灣民主被關的時候，這幾個立委在哪裡？ PTT鄉民對此諷刺「對對對，全台灣都欠你們民進黨。」

管碧玲指出，國民黨今天打破議場的玻璃，濫用民主在鬥爭為他們爭取民主的人權鬥士，說得通嗎？經得起歷史照妖鏡的檢驗嗎？

管碧玲說，陳菊是為民主犧牲的鬥士，也是為勞工權益創造里程碑的主委，找得到第二個這種貢獻的人來擔任第一屆國家人權委員會的主委嗎？這個任命誰敢說是酬庸？！

管碧玲認為，國民黨因為為高雄市長沒有夠強的候選人，必須這樣拉抬高雄的選戰，這是李眉蓁願意的選戰嗎？李眉蓁父女在高雄，最瞭解陳菊市長的包容與高度，他們願意用鬥爭陳菊來拉抬自己嗎？這樣公道嗎？！

多位網友也在PTT討論版上針對管碧玲言論回應，內容如下：

walkmen： 又在講以前，可憐阿

geesegeese： 兩回事

gankgf： 依國民黨的尿性，他們會問孫中山在革命時，民進黨在哪裡

hjchris： 又開始時空背景之術；用不膩耶

a1277034： 討厭的老人味就是醬子輕易的飄出

XXV0： 真的台灣人欠太多了 台灣只能有dpp1個黨 所有位子只准給dpp

welly520： 對對對 全台灣都欠你們民進黨

soarling： 倚老賣老沒有比較好啦

Vassili242： 笑死 跟228招數一樣 台灣人對不起永生永世

garcia： 施明德坐了25年牢 民進黨黨員看到他不就要磕三個頭

(中時 )