又見預約餐點不來拿，1名小吃店老闆在爆廢公社表示，真的是賠本了！老闆透露，上週遇到1名奧客，他向我說好中午12點會有14人前去用餐，並告知老闆隨意準備能吃的飽的餐點，預算是1人150元，不料到了15分時，仍是不見蹤影，打電話過去詢問竟回答：「啊？ 我們在吃飯了啊！沒有跟你說嗎？」老闆只好將這些預定不赴約的餐點，做功德送給鄰居們享用了！

據了解，此名陳老闆是在早上備料時接到來電，客人表示將在中午12點時，有14人前去攤位用餐，預算費用是1人150元，還特別叮嚀只要吃的飽就好。不料，到了12點15分老闆仍不見14人入店用餐，老闆立即打電話詢問：「抱歉，我們是××店，您訂的餐點要先幫您上桌嗎？」客人竟然回應老闆：「啊？ 我們在吃飯了啊！沒有跟你說嗎？」當下老闆除了傻眼無語外，為了不造成食物浪費，以做功德方式將製做好的餐點，無償贈予鄰居們享用。

今年2月11日，1名自稱「黃千千」的顧客訂購近5000元的炸雞，取餐地點訂於斗六工業區某路口，但無人取餐，事後查出，該支電話號碼竟是來自美國的越洋電話，當天又有外送員接到棄單，當天的深夜11點又有人點飲料、速食、蛋糕等近20張訂單，取餐位址指定在斗六社口街，但該處是一片空地。隔日的中午，約7、8名熊貓外送員陸續接獲訂單，包括牛肉麵、麥當勞、飲料20多杯，取餐位址是斗六運動公園旁，結果又是白跑一趟。

網友紛紛為老闆打抱不平，「這已經太多案例，一定要先收訂金，不然放鳥的一堆。」、「就是有這種白爛的人搞壞了人與人之間的信任！」，有網友也提出建議，「做生意的，電話當然要錄音，求償才有證據，當作經驗吧。」、「以後要訂的客人叫他先來店裡付錢，14位就先收12位的錢。」有網友分享相同的遭遇，「之前在餐廳打工，也遇過這樣的奧客定位30位，結果時間到沒來，當天都要用餐的客人都推掉，也沒打來取消訂位。」

(中時電子報)