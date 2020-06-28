米蘭達7局失3分好投，拿下第4勝也中止個人5連敗。（中信兄弟提供／廖德修台北傳真）

今（28）日在台中洲際球場進行的富邦悍將、中信兄弟之戰，黃衫軍克服前4局2比3落後的劣勢，5局下攻下2分逆轉戰局，終場就以4比3險勝，3連戰橫掃富邦3場，也寫下4連勝。3安打猛打賞演出的開路先鋒王威晨獲選單場MVP，米蘭達7局失3分拿下勝投，中止個人5連敗。加上樂天桃猿又輸統一獅，中信兄弟坐穩首位，領先桃猿2場勝差。

此役米蘭達找回昔日身手，7局失3分但飆出8次三振。雙方打線互不相讓，都擊出9支安打，但中信兄弟得分效率略勝一籌，拿下對戰7連勝。

比賽一開始李宗賢就從米蘭達手中敲出生涯首支首局首打席全壘打，助富邦以1比0領先。但1局下，中信兄弟王威晨、詹子賢立刻以安打串聯追平比數。

3局下，王威晨、吳東融連續兩支二壘安打再送回1分，中信兄弟2比1領先。不過4局上富邦展開攻勢，范國宸、王正棠、戴培峰都敲安打，石翔宇高飛犧牲打，拿下2分以3比2再度要回領先。

5局下，富邦洋投羅力遭遇亂流，黃衫軍江坤宇、王威晨連續安打，吳東融犧牲觸擊推進，詹子賢獲保送上壘，張志豪擊出內野滾地球有1分打點。最後由許基宏補上1分打點二壘安打，中信兄弟又以4比3逆轉領先。

比賽後半段兩隊都未再進帳分數，富邦牛棚投手賴鴻誠、倪福德各守住1局。中信兄弟「勝利方程式」吳俊偉、李振昌也成功壓制對方打線，李振昌僅用9球解決3位打者，為球隊守住勝利。

(中時 )