未來一周天氣出爐！氣象局表示，新的一周水氣會變多一些，各地的午後雷陣雨也會越來越明顯，中南部地區開始有些短暫的驟雨。不過，下雨的時間不會太長，中南部是斷斷續續的，其他地區則以中午過後到入夜前為主。周三起，午後雷陣雨略增，周五至周日減少。

氣象局表示，周一到周四(29日~7月2日)太平洋高壓勢力東退，風場轉為西南風，中南部不定時會有局部短暫陣雨或雷雨其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。氣象局特別提醒，周三、周四(１日、２日)這兩天，全台各地都有午後雷陣雨，也要注意局布大雨機率。

周五至周日，水氣將會稍微減少，上午為多雲到晴天氣，但午後仍易有短暫雷陣雨，中南部清晨擇偶有零星短暫雨。

天氣相關粉專「天氣即時預報」發文表示，未來一周受「太平洋高壓、西南風」的影響，天氣溫度上還是熱，尤其「中南部內陸、東部縱谷、大台北」高溫甚至可達36度以上。降雨方面要注意「午後雷雨」及「晨間驟雨」。

「天氣即時預報」表示，晨間驟雨主要在「南部平地」，但水氣較多，可能往「中部平地」擴展。午後雷雨降雨時段在下午、傍晚，區域範圍則是落在全台山區、中南部內陸、北北基、宜花。

(中時電子報)