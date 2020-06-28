港版國安法中共人大常會通過在即，國際間對於香港前途的觀點，成為焦點。標準普爾全球評級在這周末公布，確認香港的主權評等長、短期債信評等仍為AA+/A-1+，評等展望亦保持穩定。

主權評等代表的是該經濟體執政者的債務信用等級、或是債務違約的機率，在新冠疫情期間大多數政府舉債抗疫，抑或央行降息向市場撒錢，以拯救瀕臨崩潰的經濟常態，標普總經團隊對香港今（2020）年GDP年增率估測值是-3.9％，是繼2019年GDP萎縮1.2％之後，第二年出現負成長，標普主權評等辦公室此次仍然不改變對香港的高評級，連評等展望都還留在穩定，不跟進澳洲、印尼因疫情被轉為負向。

另一家全球評級機構惠譽國際，自2019年至今，已兩度調整香港的主權評等，因素之一是香港與中國大陸的評等等級應靠近些，以實質反映兩個經濟體的緊密關係。但標普全球評級對中國大陸的主權評級為A+／A-1、展望穩定，兩者評級有很大的差距。

標普主權評等辦公室指出，香港經濟今年看來會再次出現嚴重萎縮，新冠病毒大流行給服務業和貿易部門帶來超大壓力，在早先已受到社會抗議活動和中美貿易緊張局勢破壞下，現在更令人擔憂了。同時，港方政府推出額外財政刺激措施，造成財政赤字進一步擴大。

但標普團隊強調，香港的財政緩衝仍然充足，足以吸收財政新措施對信貸的影響，而且，相信香港經濟將從疫情大流行中恢復，中國大陸與香港之間、美國與香港之間的政治發展，不會從根本上危害香港的經濟發展。

(工商 )