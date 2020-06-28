美國海軍剛剛收到第一架CMV-22B傾轉旋運輸機，這是由貝爾直升機-德士隆公司(Bell Helicopter Textron)和波音公司(Boeing)共同研發的，是陸戰隊MV-22魚鷹運輸機(Osprey )的海軍艦用版，它將取代服役超過50年的C-2灰狗式運輸機(Greyhound)。

海軍科技(Naval-Technology)報導，貝爾/波音團隊副主任西恩·歐普修（Shane Openshaw）表示：「第一批飛機的交付，象徵著V-22旋翼機的新篇章，它能夠勝任美國海軍的嚴格要求，顯示這型飛機更大的開發潛力。」

雖然說，這架CMV-22是「首架」交給美國海軍使用的飛機，但嚴格來說，應該是第3架，原因是前2架屬測試性質，只用於性能開發測試工作，並不會真正服役。

V-22魚鷹機是劃時代的發明，融合了螺旋槳飛機與直升機於一身，具備直升機的靈活，又有螺旋槳飛機的航速，它的飛行速度達到每小時565公里，而尋常的直升機飛行極速不超過時速300公里。

不過，V-22的安全性卻屢受質疑，貝爾公司花了大約10年的時間，才發展到安全達到標準的地步，其中最支持V-22研發的是美國海軍陸戰隊，也因此MV-22成為最早的實用化飛機。

陸戰隊的MV-22，與CMV-22最大的外觀差別，就是沒有機身中部的巨大油箱。(圖/美國陸戰隊)

至於海軍型的CMV-22，大多數性能與MV-22相似，但是CMV-22需要有比MV-22更大的運載量與飛行距離，為此CMV-22取消掉MV-22原本複雜的旋翼與機翼收摺功能，並加大燃油空間，在機身兩側擴充了60加崙的油箱，使它的飛行航程更長。

CMV-22實測裝運F135發動機。(圖/美國海軍)

美國航空母艦的主要運輸交通工具是直升機，但是直升機的運量與飛行速度都有限，因此遇到大型資材的運送時，就要用到C-2灰狗運輸機，而主要的大型又笨重的資材，其實就是戰機的發動機。原本C-2運輸機可以運載F/A-18E的F414發動機，然而下一代的F-35C使用的F135發動機的直徑更大，加上運輸拖車以後，高度很難通過C-2的艙門，因此美國海軍還給CMV-22開了一個條件，就是必須能夠運載F135發動機，這型發動機是F-35C戰機的動力來源，為此，它修改了進出門的高度，使拖車與F-135能夠進CMV-22的尾部進出門。

美國海軍艦隊多用途後勤聯隊指揮官戴溫‧查利準將(Dewon Chaney)說：「 CMV-22將會成為美國航空母艦的區間穿梭者，它可為航艦打擊群維持戰鬥力。」

(中時電子報)