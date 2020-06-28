今（28）日在台中洲際球場的富邦悍將、中信兄弟之戰，富邦先發洋投羅力在賽前就累積997次奪三振，4局下三振陳子豪是這場比賽的第3K，終於達成生涯1000K的里程碑，而且樹立「羅力障礙」。

羅力是中職史上第3位1000K投手，之前的兩人是2004年興農牛隊洋投勇壯（除役），以及2017年的統一獅隊「嘟嘟」潘威倫（現役）。有趣的是，羅力現年35歲288天，在3人中達陣年紀最長，但僅用187場次、1182局、4890打席、18010投球數，卻都是史上最快的紀錄。

此外，羅力拿下87勝在史上排名第5，洋投僅次於勇壯的108勝，現役球員則僅次於潘威倫。由於今年至今羅力只拿下3勝3敗，要想挑戰中職百勝還要再拿13勝，難度是很高。不過他從2013年起，除了2014年轉戰韓職，在中職連續6季每季至少10勝，要推進到連續7季2位數勝投應該很有機會。

(中時 )