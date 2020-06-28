經營18年多的大億麗緻酒店，28日晚間熄燈，業者晚間7時起舉辦謝幕音樂會，飯店幹部壓軸獻唱，大樓房間開燈秀出「BYE」字圖形，正式向台南市民告別，台南市長黃偉哲送上鮮花卡片，感謝業者長年為台南市民服務。

大億麗緻酒店是台南第1家五星級飯店，走過近19個年頭，28日晚間舉辦熄燈音樂會，活動邀請多年來的飯店貴賓參加，透過網路直播對外公布，黃偉哲是唯一受邀的政治人物，氣氛溫馨，不少網友在影片底下留言祝福。

大億麗緻酒店是許多台南市民的回憶，業者在粉絲頁上，感性的打出「6738個夜晚，我們鋪下溫暖床被，讓你沉沉睡去」文字，字字觸動台南網友的心，直呼是台南市民一段青春回憶，對飯店突然結束感到不捨。

多支合唱團在晚會中演唱歌曲給予祝福，業者透過開起房間燈光，在飯店前方與後方都秀出英文字「BYE」圖形，向台南市民告別。晚間10時許，在樂隊演奏中，飯店正式熄燈，員工站在門口揮手向市民道別，再進入飯店，結束活動。

黃偉哲在活動後送上鮮花卡片，祝福並感謝業者長年為市民服務的精神。

業者7月4日至5日會舉辦清倉特賣，每間房間的物品會以1折起拍賣，業者目前正清點並估算每件物品的價錢。

(中時 )