反對總統府前秘書長陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委，國民黨團總召林為洲今天率領20名黨籍立委，破壞立院議場大鎖，占據主席台。名嘴黃創夏表示，撐不過24小時，國民黨必亡；撐得過72小時，民進黨頭大。
國民黨立法院黨團總召林為洲等人稱以行動向蔡政府發出強烈抗議，批民進黨口口聲聲要廢考監，現在卻又把人事補好、補滿。國民黨團要求總統蔡英文撤換陳菊，不撤換陳菊，國民黨團決不退出議場。
黃創夏在臉書貼文指出，極需要一場戰爭的國民黨，選擇以社會觀感並不高的監委名單當戰場，又鎖定陳菊「攻其必救」，符合兵法要義。接下來觀察重點有二：「能撐多久」和「局部抗爭不失控」。其中，國民黨團佔領立院，若撐不過24小時，國民黨必亡；撐得過72小時，就換民進黨頭大。
有網友認為，國民黨團撐得過一天。黃創夏回應網友質疑，撐不過3天，國民黨果然被看衰。撐得過3天，立法院外的泛藍聲援群眾必將聚集，國際媒體必將關注，會開始「兩面並陳」，未必對執政黨有利。
(中時電子報)
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