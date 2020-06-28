最近熱播的《生生世世》，馬惠珍也有演出。（圖／中時資料照）

59歲資深藝人馬惠珍過去演出《懷玉公主》、《在水一方》等瓊瑤劇，並曾以《路邊董事長》入圍金鐘獎戲劇節目女配角，但她有過一段時間因遇工作低潮而罹患憂鬱症，長達4年沒工作收入，只能變賣珠寶求現過活。

馬惠珍當年在28歲時嫁給初戀淡出演藝圈，沒想到為了幫丈夫創業，讓她欠債700萬，最後忍無可忍在40歲時提離婚，而據《三立新聞網》報導，馬惠珍離婚後把女兒送出國深造，決定復出拍戲卻長達4年沒接到戲劇邀約，壓力大到讓她出現幻影、失聰，甚至出現幻聽要她跳樓，直到求助醫生、乖乖配合吃藥，她才走出人生低潮。

在馬惠珍沒收入的那段時間，她只能吃老本度日，不得已拿身邊僅有的珠寶求現，但只賣出一兩成，且為了過活，她也無法在意價錢好壞，珠寶才變賣到一百多萬，現在的馬惠珍則已學會放寬心，覺得好好過生活就好，對工作的得失心不再那麼重。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)