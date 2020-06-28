美國總統川普在一次採訪中罕見坦言，自己有可能輸掉今年11月的2020年美國總統大選。據《RFI，法廣》引述美國《政治報》網站（Politico）周六（27日）報導，多名消息人士說，隨著越來越多糟糕的民調數據和一些川普最堅定的盟友發出的警告，川普近日已經意識到一個嚴峻的現實——他有可能輸掉即將到來的總統選舉，成為美國的一屆總統。

紐約時報日前才接受專欄作家JAMELLE BOUIE投稿指出，雖然無法預測11月美國總統大選會發生甚麼事，但是川普正在輸掉總統大選，且共和黨有失去參議院的可能，但是川普看不到也感覺不到。

《紐約時報》最新民調顯示，美國總統川普在和民主黨總統參選人拜登的選戰中已「明顯屈居下風」，兩人的支持度差距已達14個百分點，尤其拜登已進一步囊括中高齡白人男性等傳統共和黨鐵粉支持，在年輕族群中更拉大差距，大幅領先川普22個百分點，

美國《政治報》網站（Politico）周六（27日）報導，由於民調沒起色，以及一些親近人士的示警，川普意識到，他有可能輸掉11月美國總統大選！

(中時電子報)