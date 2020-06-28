美國總統川普在一次採訪中罕見坦言，自己有可能輸掉今年11月的2020年美國總統大選。據《RFI，法廣》引述美國《政治報》網站（Politico）周六（27日）報導，多名消息人士說，隨著越來越多糟糕的民調數據和一些川普最堅定的盟友發出的警告，川普近日已經意識到一個嚴峻的現實——他有可能輸掉即將到來的總統選舉，成為美國的一屆總統。
紐約時報日前才接受專欄作家JAMELLE BOUIE投稿指出，雖然無法預測11月美國總統大選會發生甚麼事，但是川普正在輸掉總統大選，且共和黨有失去參議院的可能，但是川普看不到也感覺不到。
《紐約時報》最新民調顯示，美國總統川普在和民主黨總統參選人拜登的選戰中已「明顯屈居下風」，兩人的支持度差距已達14個百分點，尤其拜登已進一步囊括中高齡白人男性等傳統共和黨鐵粉支持，在年輕族群中更拉大差距，大幅領先川普22個百分點，
美國《政治報》網站（Politico）周六（27日）報導，由於民調沒起色，以及一些親近人士的示警，川普意識到，他有可能輸掉11月美國總統大選！
文章來源：川普罕認競選可能失敗
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。