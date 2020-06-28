國民黨立委今（28）日突襲佔領立法院議場，國民黨黨主席江啟臣晚間9時抵達立法院聲援，針對網路上有輿論指出「國民黨的訴求之一竟是開冷氣」，江啟臣強調是來抗爭，不是吹冷氣，所有公物的破壞，國民黨全部負責，呼籲有心人士不要在網路上「帶風向」，扭曲國民黨為民發聲、爭取公平正義的行動。

國民黨立委今天下午佔領議場後，江啟臣在晚間9時趕抵現場，率領所有國民黨立委高呼「拒絕酬庸，撤換陳菊」口號，強調國民黨不出來才是踐踏國會議員的尊嚴。

（圖／國民黨團提供）

「這個史上最綠、最爛的名單，高達9成都是綠營背景，要叫國人怎麼接受？」江啟臣批評，監委名單露出已過了幾週，甚至「捉弄了國民黨優秀的前台東縣長黃健庭」，總統蔡英文卻仍堅決要提名，國民黨拒絕充滿酬庸的算計。

（圖／國民黨團提供）

江啟臣控訴民進黨為了通過名單，不但急忙開臨時會，還拋出要廢考監的幌子，「顯然只是遮羞布，轉移焦點」。他強調，如果民進黨有心廢考監，應撤回名單，才能好好檢討憲政制度。

（圖／國民黨團提供）

江啟臣提到，有心人士已開始刻意在網路上帶風向批評，他強調國民黨今天來這裡是抗爭，不是吹冷氣，所有公物的破壞，國民黨全部負責。

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(中時電子報)