大陸今年大學畢業人數達874萬，創歷史新高，但疫情底下，不少企業縮招，甚至臨時否決了原已簽訂的就業協議，整體來看，今年的畢業生恐將迎來史上最艱難的畢業季。全國政協委員、華東師範大學副校長戴立益表示，就業人數增加，人才需求卻大幅下滑，畢業和就業的雙重壓力讓畢業生壓力大增。

在諸多困難中，畢業生首要面對的就是企業縮招的問題。以民航業為例，中國民航大學就業辦教師劉闊表示，以往80％的畢業生畢業後即有工作，但今年畢業生因疫情就業壓力倍增，但在同時，企業也很為難，「未來職缺可能無法像之前那麼多。」

除了縮招，對部分已拿到offer的畢業生來說，仍要提防企業臨時解約。一位中國民航大學的畢業生去年9月參加了某航空公司的秋招，並順利與該航空公司簽定就業協議；沒想到，2月初卻臨時接到該公司電話，以表現不佳為由撤銷就業協議。

最終，經中國民航大學出面交涉，該航空公司才決定繼續聘用該批畢業生，但改變了入職條件，這批畢業生必須得在「留在原城市，但更換職務」或「職務不變，但更換工作城市」兩個選項中做抉擇。

(旺報 )