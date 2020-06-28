在明尼阿波利斯的佛洛伊德事件引發關注後，其他的警方執法過當事件也被檢討，在肯塔基州路易斯維爾市，當地人正在抗議抗議當地市民布雷娜·泰勒(Breonna Taylor)遭警方槍擊而死，結果不知何來的槍擊，打中兩名抗爭者，造成一死一傷。這起事件也將使美國的種族問題更形複雜。

美聯社報導，泰勒是一名26歲的黑人女子，今年3月，她與男友在自家休息，結果路易斯維爾當地警方以「調查毒品」為由，以法院開立的「無需敲門令」(No knock warrant)強闖，由於泰勒的男友肯尼斯·沃克（Kenneth Walker）持槍反擊，結果警方的槍擊打中泰勒8槍。

男友沃克最初被控謀殺未遂，之後警方撤銷，但是這起事件的最結調查結果是「警方並無不法」，而3名發動槍戰的警察，只有1人被解職，沒有人被法律制裁。

前天，在得知警察的司法調查結束後，路易斯維爾市民怨沸騰，人群聚集傑佛遜廣場公園(Jefferson Square Park )抗議，結果在晚上9點，發生公園槍擊案，一死一傷。

社交媒體上發布的視頻似乎顯示，一名男子向公園開火，然後人們爭相掩護時，至少有一個人在地上大量流血。

警察清理了公園，並試圖收集盡可能多的線索，以追查可能的嫌疑人。

路易斯維爾市市長格雷格·費雪（Greg Fischer）表示：「今晚傑佛遜廣場公園的暴力事件令我深感痛心，那裡原本聚集了表達自己關切的人們，是場和平的抗議活動，結果現在成了犯罪現場，是一個悲劇。」

在警察殺死泰勒和喬治·佛洛伊德之後，公園已經成為城市抗議活動的中心。愈來愈多聲支持這項抗爭，主要訴求就是全美必須廢除「無需敲門令」的法律依據，包括著名歌手碧昂絲、著名演員潔達·蘋姬·史密斯都加入聲援。

(中時電子報)