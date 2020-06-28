在明尼阿波利斯的佛洛伊德事件引發關注後，其他的警方執法過當事件也被檢討，在肯塔基州路易斯維爾市，當地人正在抗議抗議當地市民布雷娜·泰勒(Breonna Taylor)遭警方槍擊而死，結果不知何來的槍擊，打中兩名抗爭者，造成一死一傷。這起事件也將使美國的種族問題更形複雜。
美聯社報導，泰勒是一名26歲的黑人女子，今年3月，她與男友在自家休息，結果路易斯維爾當地警方以「調查毒品」為由，以法院開立的「無需敲門令」(No knock warrant)強闖，由於泰勒的男友肯尼斯·沃克（Kenneth Walker）持槍反擊，結果警方的槍擊打中泰勒8槍。
男友沃克最初被控謀殺未遂，之後警方撤銷，但是這起事件的最結調查結果是「警方並無不法」，而3名發動槍戰的警察，只有1人被解職，沒有人被法律制裁。
前天，在得知警察的司法調查結束後，路易斯維爾市民怨沸騰，人群聚集傑佛遜廣場公園(Jefferson Square Park )抗議，結果在晚上9點，發生公園槍擊案，一死一傷。
社交媒體上發布的視頻似乎顯示，一名男子向公園開火，然後人們爭相掩護時，至少有一個人在地上大量流血。
警察清理了公園，並試圖收集盡可能多的線索，以追查可能的嫌疑人。
路易斯維爾市市長格雷格·費雪（Greg Fischer）表示：「今晚傑佛遜廣場公園的暴力事件令我深感痛心，那裡原本聚集了表達自己關切的人們，是場和平的抗議活動，結果現在成了犯罪現場，是一個悲劇。」
在警察殺死泰勒和喬治·佛洛伊德之後，公園已經成為城市抗議活動的中心。愈來愈多聲支持這項抗爭，主要訴求就是全美必須廢除「無需敲門令」的法律依據，包括著名歌手碧昂絲、著名演員潔達·蘋姬·史密斯都加入聲援。
文章來源：https://apnews.com/bb0b2c8e4e10b35421fd70f5fc5fb9c6 Click to copy RELATED TOPICS Shootings Police brutality Kentucky Racial injustice Arrests Louisville AP Top News U.S. News Breonna Taylor Impatience grows for cops’ arrests in Breonna Taylor’s death
(中時電子報)
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