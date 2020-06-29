端午連假最終日，女團「怪怪系女孩MeetU」成員鐘雅和曉淇到美麗華樂園正門對面的「中山21號公園廣場」，穿著打歌服、賣起手工餅乾，找來師妹「星火SPARQ」為「幸福棕熊甜點」手工餅乾站台。

為助粉絲蔣孟援（左起）順利創業，「MeetU」鐘雅、曉淇與「星火SPARQ」羅琳、寶蓉、頌安招喚歌迷共襄盛舉。

為孟援圓夢 MeetU齊推銷

幸福棕熊甜點老闆蔣孟援是MeetU粉絲、今年才剛大學畢業，擁有烘焙麵包證照。為了協助孟援和他的好友承宗一起創業的夢想，MeetU特地幫忙粉絲們擺攤，推銷其親手做的手工餅乾，「為孟援圓夢」並現場表演主打歌曲〈美人兮〉、〈棉花糖〉、〈相遇之初〉等曲帶動人潮，讓現場更添精彩熱鬧。

「怪怪系女孩MeetU」曉淇和鐘雅為「幸福棕熊甜點」手工餅乾站台。

還有從新竹、桃園地方的支持者來看MeetU，鐘雅感動表示：「大家因疫情已很久都沒出門參加活動，更何況是逛市集，這次的義助粉絲創業活動，其實更像是感謝各位喜歡「怪怪系女孩」的朋友們的小型見面會，除本地朋友，還有從新竹丶桃園地方的粉絲來看MeetU，真的令我們非常感動！」她不忘提醒大家享受美好時光，過程還是要戴上口罩，為了别人也為了自己喔。

「星火SPARQ」新歌〈Wings Of Melody〉充滿正能量。

星火SPARQ 蓄勢待發

即將出片的女團「星火SPARQ」也為師姐義助粉絲的熱情，在與市集的民眾互動下首次公開即將發行的新歌〈Wings Of Melody〉，她們訓練多時的表演讓全場現場掌聲、歡呼聲不斷，成員頌安表示：「〈Wings Of Melody〉是一首可以讓大家更樂觀、湧起正能量的歌曲，這一段高壓的日子，大家要很多辛苦、努力的面對著，願這首歌能陪伴大家。」她們的限量周邊商品，也即將在網路上開賣，不少粉絲已嚷「等不及！」

（沐水堂文創提供）

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