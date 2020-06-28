美國總統川普28日在其推特上發了一段影片，影片中他的一名支持者高喊「白人力量」（white power）顯示川普認同這種白人至上主義口號。

這段影片顯然是在佛羅里達州一個退休社區The Villages所拍攝，影片裡川普的支持者和反對者互相對峙。

川普推文寫道：「The Villages偉大的人民，謝謝你們。」影片開始後不久，一名男子開著一輛掛著支持川普標誌的高爾夫球車經過，大喊「白人力量！」影片中，反川普人士與他的支持者對峙，並大喊「納粹！」「種族主義分子！」

(中時 )