川普推特發支持者喊「白人力量」影片 23:442020/06/28 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普支持者上街挺川普。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普28日在其推特上發了一段影片，影片中他的一名支持者高喊「白人力量」（white power）顯示川普認同這種白人至上主義口號。 這段影片顯然是在佛羅里達州一個退休社區The Villages所拍攝，影片裡川普的支持者和反對者互相對峙。 川普推文寫道：「The Villages偉大的人民，謝謝你們。」影片開始後不久，一名男子開著一輛掛著支持川普標誌的高爾夫球車經過，大喊「白人力量！」影片中，反川普人士與他的支持者對峙，並大喊「納粹！」「種族主義分子！」 (中時 ) #影片 #支持者 #川普 #白人 #影片中 也許您會感興趣 推薦閱讀 從波頓看川普的虛實 04:102020/06/24 論壇廣場 波頓爆料未必傷川普 04:102020/06/24 時論廣場 內心有鬼？姪女新書爆猛料 川普聯手家族要「攔胡」出版 15:322020/06/24 國際 「黑宮自治區」？川普推文怒罵想都別想 17:022020/06/24 國際 支持「川建國」？美媒透露陸靠獻金接近川普 影響決策 07:102020/06/25 國際 共和黨掀倒戈潮 國安大咖挺拜登 04:102020/06/25 兩岸要聞 跳川普陷阱 叫伊第一名 04:102020/06/25 時論廣場 2020美大選》共和黨凶兆！紐時民調曝 川普正大幅流失這年齡選票 12:322020/06/25 國際 川普失業率逼近50％ 04:102020/06/28 專題周報 川普罕見坦言 有可能輸掉11月總統大選 23:062020/06/28 國際 國際熱門新聞 年輕新冠患者少重症 英國研究找到關鍵原因了 - 國際 31人中標！新郎染疫「硬辦婚禮」隔天病逝 遺體居然直接火化 - 國際 川普罕見坦言 有可能輸掉11月總統大選 - 國際 美國反警方執法過當抗爭發生槍擊 造成1死1傷 - 國際 歐洲衛星打臉德黑蘭 照片分析：伊朗地下導彈工廠大爆炸 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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