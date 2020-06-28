總統府前秘書長陳菊內定監察院長，引發國民黨團占據立院主席台。有粉專把此次抗爭和當年的太陽花運動相比，當年的太陽花根本是在渡假吧，而藍委卻是沒水沒電。

臉書粉專「比特王」貼文表示，當年的太陽花是怎麼佔據立法院的，當年的成員還可以上綠營的節目，包含黃國昌、林飛帆。那個是抗議嗎？那是渡假吧。再看看現在在裡面的藍營戰將們，以現在台北的高溫，他們仍在堅持，要送水送冰的好朋友，可以聯絡在現場的藍營議員。

網友回應表示，其實掛著太陽花2.0的口號標語就好啦，以齊人之道還治齊人之身。其他網友也表示，不拿出激烈的手段，只會被人看不起。不過也有網友擔心，國民黨的立委們在這麼熱的天氣，關在被斷水斷電的立院裡，身體能承受的住嗎？KMT硬起來，不過太陽花時期有冷氣吹，還有吃有喝，現在他們卻沒水沒電，相較之下，民進黨還是很狠。

PTT政黑版網友則貼文指出，引爆太陽花學運時是3月份，對比現在藍營發起的太陽花2.0，現在氣溫這麼高，濕度這麼高；換作是鍵盤1450不開冷氣半小時，受得了嗎？民主國家竟然是執政做得差，在野黨反撲，網路風向反過來嘲笑在野黨。

有粉專把國民黨團和當年的太陽花在立院的抗爭相比，太陽花根本是在渡假吧，而藍委卻沒水沒電。(翻攝臉書粉專「比特王」)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)