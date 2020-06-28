知名主持人林書煒今（28日）在臉書透露母親於24日過世，感傷回憶母女過往相處點滴之外，也哀痛向母親喊話「媽媽謝謝您！我愛您！」

林書煒透露母親在國中教職退休後10年，罹患上額顳葉型失智症至今已9年，近年更因身體狀況頻繁進出醫院，已臥病在床3年多，做為兒女的她看了相當不捨，「去年我們決定放手，讓媽媽在急症時用安寧療法取代積極救治，平靜安詳的安息主懷。」

林書煒悼念母親過世。（圖／翻攝自臉書）

林書煒感性表示：「短短數十年母女的情誼雖短，但真的非常非常幸福！是因為您的身教言教，教導我們要成為勇敢正直、樂觀堅毅、善待他人的良善之人！」回憶起媽媽這幾年因失智認不得自己與姐姐，林書煒當時只覺得世界要崩塌，「無數個午夜夢迴，我哭濕了枕巾，我好希望聽到媽媽再用叨叨絮絮的話語與爽朗的笑聲回應我。

」

對於媽媽的病逝，林書煒只期盼未來能在天家與媽媽團聚，「到時我會用盡最大力氣來擁抱您與爸爸！媽媽謝謝您！我愛您。」而其先生蔡詩萍也於底下留言悼念：「最好的丈母娘。天國之旅，無憂無慮」。

(中時電子報)