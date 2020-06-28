日本職棒新球季打完前2周9場比賽，戰績最佳的是太平洋聯盟的千葉羅德海洋隊，拿下8勝1敗，表現令人刮目相看。羅德除了球季開幕戰輸給軟銀鷹隊，接下來連贏軟銀2場，加上本周對歐力士猛牛隊6連戰全勝，也把歐力士打成1勝8敗，輸到灰頭土臉。

羅德隊上次拿下8連勝是在2013年5月，距今7年之久，監督井口資仁開心得表示，「這是一個非常好的開始，對於今年球季我很有信心，球員們也都做好準備。」不過接下來羅德要到仙台與樂天金鷲隊進行6連戰，樂天目前6勝3敗僅次於羅德，這將是硬仗。

至於歐力士隊監督西村德文則表示，其實有幾場比賽有機會贏，但都沒把握住。希望開季這9場比賽就像一場惡夢，大家趕快醒來就好，從對西武獅隊6連戰重新振作起來。

至於中央聯盟領先的則是讀賣巨人隊的6勝1和2敗，其次是橫濱DeNA隊的6勝3敗，墊底的是阪神虎隊的2勝7敗。

(中時 )