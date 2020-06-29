1位單身男子日前在PPT上寂寞發文表示，自己去燒烤店點了雙人套餐，服務員還特別告知他白飯無限量供應，但他卻樣樣自己來，最後還被收取10%的服務費。不過，他透露自己日前到王品吃牛排時像要拍照，竟然遇到天使心般的正妹服務員，貼心與他合照，讓他終於擺脫長久以來一人用餐的失落感而飆出淚來。

此名男網友正值黃金單身漢生活，不論什麼事都1個人做，包括3餐也都必須自己1人獨自吃飯。單身男表示，前幾日自己到1家燒肉店吃飯時，雖然服務員有告知自己加飯無限，然而全程烤肉、拿收盤卻都得自己來，最後還需加10%服務費，雖然覺得這沒什麼，但自己總感覺相當孤獨失落。

單身男近日又獨自1人前往王品吃牛排，用完餐後他仍覺得自己仍孤單寂寞，就在吃完甜點後，1名女服務員向前告知單身男說，我們有提供拍照服務喔，尋問他要不要拍。單身男回應：「1個人拍照很寂寞，可以找個人跟我合照嗎？」此時，服務員詢問單身男說：「那你想跟誰拍，我幫你找個漂亮的。」單身男笑著說，就跟妳一起拍吧！隨後正妹服務員拿起了手機與單身男合照，事後還大方邀請單身男可以加她的IG追蹤點讚。

網友紛紛表示：這大概是你這輩子最驕傲的時刻吧? 要好好記住喔，網友也讚美正妹服務員：女生是天使?、還滿漂亮的，衝了啊！他在等你約啊 還要我提醒你啊！當然也有網友諷刺表示，她的笑臉上帶有嘲諷 有感覺到了嗎！ 可憐哪

(中時電子報)