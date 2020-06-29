食品股王德麥（1264）持續深耕大陸市場！財務長暨發言人邱俊榮表示，旗下持股50％的無錫子公司芝蘭雅正式打入當地烘焙教育體系，6月23日甫攜手當地知名「王森集團」旗下「面包研修社」簽訂戰略合作協議，預計將德麥的原料植入在培訓課程當中，並協助德麥開發產品，雙方強強聯手共同開拓市場！

邱俊榮指出，王森集團在大陸規模非常大，旗下還有「王森咖啡西點西餐學校」，而「面包研修社」則是2016年5月新成立的培訓機構。他說，希望透過王森集團在當地烘焙領域的知名度，提高德麥的品牌力；而對方也看好德麥的產品力跟客戶資源，首次跟原料廠商簽訂合作。

打入烘焙教育體系的重要意義在於，讓德麥得以從源頭切入。邱俊榮說，這群研修社裡的學員主要從事烘焙相關工作，不是自行創業，就是在烘焙領域就業，讓這群人一開始就接觸、認識德麥的原物料，有助於長線推廣。

邱俊榮日前透露，今年大陸的發展重點之一就是跟當地烘焙學校談定合作，向下紮根，預計明年開始效益漸顯；同時，德麥芝蘭雅繼去年跟大陸吐司專賣店「爸爸糖手工吐司」簽訂合作，之後也打入當地近1,800店的奶吧「溫州一鳴」，還有大陸西南區烘焙名店「貴州惠誠」，通路布局愈來愈廣。

而在開拓新客戶的同時，德麥也持續投資擴廠，目前正在無錫興建一座全新廠房，邱俊榮說，包含土地、設備等總投資超過1億元人民幣，預計今年底完工、明年上半年投產，將取代現有的廠房，並整合生產、倉儲、物流、辦公、烘焙教室等，讓整體製程更優化、提升管理效能，屆時最大產能將是目前產量的二倍以上。

德麥2019年稅後淨利4.73億元，年增5.7％，每股稅後盈餘14.02元，獲利創下歷史新高紀錄，其中，持股50％的芝蘭雅2019年稅後淨利年增17.42％，是推升去年成長的重要功臣，今年首季雖受疫情影響，仍維持穩健，並持續開拓市場，布局未來成長動能。

(工商 )