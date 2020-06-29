大陸國務院總理李克強28日主持召開穩外貿工作座談會。李克強會上表示，將完善出口退稅方式，加快退稅進度；另外，還要引導金融機構加強信貸、信保、擔保等融資支持，紓解外貿企業流動性困難，繼續挖掘通關便利化改革潛力，優化對外貿企業服務

此外，他還強調，要統籌做好疫情防控和穩外貿、穩外資工作，加強與相關國家溝通協調，暢通國際貨運通道，開闢更多方便商務人員往來的「快捷通道」。

對於後疫情時代的社會經濟發展，李克強表示，要按照保就業、保民生、保市場主體的要求，抓緊抓實抓好政府工作報告提出的各項助企紓困政策，在積極擴大內需的同時，研究頒布穩外貿、穩外資的新措施，尤其，要加大支持力度保住中小微企業和勞動密集型企業，並助力大型骨幹外貿企業破解難題，更好支撐就業穩定。

對於對接國際市場，李克強也提到，要堅定不移推出更多擴大開放的舉措，推動多領域多層次國際合作，在不斷深化製造業開放的同時，擴大服務業特別是高端服務業開放，進一步打造市場化、法治化、國際化營商環境，完善鼓勵和吸引外商投資的政策，讓大陸成為更多外商投資興業的熱土；增強中西部和東北地區承接產業轉移的吸引力；在保持產業鏈供應鏈穩定上下更大功夫。

(旺報 )