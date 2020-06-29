勞保年改若不改，將在2026年破產，這個議題，在PTT股票版（Stock）引發熱烈討論。一位鄉民說：「678年級生你們怎麼能不憤怒？」，勞保各項給付未來你們可能是完全領不到的，等於多付錢養那些已經退休的人，他建議政府年金應該趕快都破產、全部重來，獲得眾多鄉民熱烈贊同。

行政院2017年向立法院提出的勞保年改草案，調高勞保保費，因勞工所得替代率太低，保費逐年調高，執政黨立委擱置至今，如今政府將由勞動部提出勞保年改新版。負責年改的政務委員林萬億27日坦言，勞保年改不改，2026年勞保基金將破產，這個問題一定要面對、處理。

一名網友在PTT股票版發文指出，「678年級生你們怎麼能不憤怒？」，他表示，「勞保各項給付未來你們可能是完全不可能領到的，如果要讓已經退的人領到錢，勞保就是必須要刪減未來的給付內容和提高勞保投保費率」。

他指出，「現在勞保費率是10%，未來每一年勞保費用都將一直提高，直到提高費率到18%為止。30000的薪水10%是3000元，政府負擔10%企業60%個人30%，也就是現在的人只要負擔900元就可以享有比你多給付內容，而且還一定領得到」。

「未來提高到18%之後，30000的薪水就是5400元，也就是未來你要負擔1620元，卻比以前的人給付內容還要爛」。

「為什麼差那麼多？因為我們現在付的錢就是要去養那些已經退休的人啦，而且還不能不付 這根本是騙局」。

原PO說「這些會完完全全吃掉我們這一代應該要有的薪資水準跟調薪水平，政府的勞保提撥率居然只有7%，跟民間保險公司的提撥率差太多了，根本每年都是入不敷出，還拿我們的福利及退休金去護盤買股票」。

原PO認為「政府年金應該趕快都破產，全部重來，自己的退休金自己規劃，不要再拿我們這代人的薪資去補償已經退休的那群人，678年級生你們應該要憤怒！」。

這篇文章獲得眾多鄉民贊同，紛紛回應：「破產違約是唯一的路」、「政府還是不敢碰，正在領錢的人票比還在繳的多很多」、「做莊的時候不要爆炸就好，抓最後一個人」、「只能革命了啊！能撈就撈的人很多啊！」、「盡快破產，終止給付是目前最好的方法」、「本來就應該要破產清算的，錯的事情不會因為改規則就變成對的」、「罷免是唯二的路」。

(中時電子報)