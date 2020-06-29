新冠病毒不只攻擊肺，更會攻擊人類的腎臟、心臟、循環系統、甚至是免疫系統，讓能主動消滅外來病毒的T細胞無法運作，英國研究找到T細胞無法運作的關鍵原因，指出新冠患者體內的IP10分子數值飆高，造成T細胞無法有效作用，這個現象可能是年輕患者，比起中高齡患者更不容易發展為重症的關鍵。

《紐約時報》（New York Times）愈來愈多臨床研究指出，新冠病毒會嚴重消耗人體內重要的免疫細胞。就像上海復旦大學及紐約血液中心的科學家4月刊登的研究成果，指出新冠病毒的作用方式與愛滋病毒相當類似，會獵食人體的免疫軍團T細胞，讓T細胞無法消滅病毒。

5月，美國賓州大學的免疫學專家惠里博士（Dr. John Wherry）和同事聯合發表研究成果，羅列重症患者體內一系列免疫系統缺失。另外一份研究則顯示，近半患者體內的T細胞及B細胞都沒有發揮作用。

6月初，英國倫敦國王學院（King's College London）免疫學家赫碟博士（Dr. Adrian Hayday）領導的團隊在《自然醫學雜誌》（Nature Medicine）刊登最新研究，他們比對63名新冠患者以及55名健康人士，假定患者會對新冠病毒產生強烈的免疫反應，因此多數輕症患者最終都存活了下來。

不過重症患者就像敗血症患者，身體出現過度免疫反應，導致免疫系統受損，這些患者的免疫系統可能竭盡所能地作戰，但是最後卻無法有效地對抗病毒。

倫敦研究在新冠患者體內發現重大異常情形，患者體內的細胞分子IP10數值顯著增加，這種分子能夠調度T細胞至需要作戰的地方。

研究指出，一般時候，IP10發出訊號、調度T細胞時，數值只會些微上升，不過新冠患者體內的IP10數值，就和SARS患者、MERS患者一樣，直線上升、並且維持在高水準。

赫碟博士表示，這種情況就像是田徑選手聽到鳴槍後全力衝刺向前跑，之後又有人不斷鳴槍，「他會怎麼辦？他會停下來，然後困惑、失去方向。」

研究指出，結果顯示，人體可能不斷隨機地對T細胞發出訊號，讓免疫反應出現混亂，有些T細胞已經準備好要消滅病毒，但卻無法下定決心，因此行為失常。很多T細胞明顯死亡，患者體內原本的儲備量逐漸消耗掉，報導說，這種情況在40歲以上的患者身上尤其明顯，因為胸線是人體製造T細胞的主要器官，但是40歲以上人士胸線的效率已經降低。

報導指出，這也是為何孩童較不易染上新冠病毒，因為孩童的胸腺作用非常活躍，製造T細胞的速度比新冠病毒破壞他們的速度還要快。

(中時電子報)