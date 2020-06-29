NOBODY UNDER 6ft comes close. https://t.co/OLAtaqADcJ — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 28, 2020

距離NBA本季復賽只剩下1個月時間，參加復賽的22支球隊的球員名額也所剩不多，眼見自己到現在還是乏人問津，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯只好趕緊發推自我推銷3年前的豐功偉業，也算相當另類的求職方式，接下來就看是否哪支球隊願意賭一把！

艾塞亞湯瑪斯分享《CBS Sports》推文，內容是他在2016-17年球季，場均28.9分、5.9助攻，投籃命中率4成63，三分命中率3成79，還獲選全明星球員、年度第二隊與年度MVP票選第5，讓他不禁自誇，「沒1個6呎(183公分)以下球員能做到！」

但這些數據畢竟都是3年前的，艾塞亞湯瑪斯也在打完2016-17年球季之後，陷入傷痛纏身與不斷轉隊的泥沼，隨後他待過騎士、湖人與金塊等隊都不受重用，本季好不容易跟巫師簽約，卻在今年2月6日被交易到快艇，然後就被直接釋出了。

畢竟艾塞亞湯瑪斯的進攻能力無庸置疑，問題還是他太過矮小的身材，往往讓他的防守成為場上最大罩門，這也是截至目前為止，還沒有任何1支參加復賽球隊傳出想要招募他的主因，接著他只能等下去，看看最後哪支球隊願意跟他招手！

(中時 )