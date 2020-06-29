1名網友在爆料公社上分享洗衣服的喜悅，他表示如果每次洗衣服時，都能有驚喜，相信洗衣會變成是1件很開心的事。原來是此名網友洗衣時，竟然能夠洗「錢」，而且還是仟元、佰元大鈔樣樣都來，其他網友則紛紛回應，為何自己都不能像他一樣這麼幸運，

原來是此名網友洗衣時，竟然能夠洗「錢」，而且還是仟元、佰元大鈔樣樣都來，其他網友則紛紛回應，為何自己都不能像他一樣這麼幸運，（爆料公社社員 提供/『林俊翰』翻攝）

此名網友洗衣時卻洗出錢來，而且不只是10塊、20塊那種。他表示如果每次洗衣，都能有驚喜，相信洗衣將會是1件很開心的事。原來是這名網友在某次洗衣時，要將洗好的衣物拿出洗衣槽時，卻意外在槽裡發現數張鈔票，讓他直呼真的昰警訝不已。

網友紛紛羨慕，很讚欸，洗衣金一次5000，叫我天天洗都可以。還有網友表示，一種人生處處有驚喜，一轉身就是幸運。有女網友透露，難怪我老公很喜歡洗衣服，原來是我的錢跟他的錢通通收集在他的口袋。還有名女網友分享趣事說明，有幫男友洗衣服的時候收到56000貨款。我在等他問我 結果也沒問我是不是表示他私房錢超過56000。

(中時電子報)