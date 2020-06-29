北京市新冠疫情持續，北京當局28日下午表示，至當天中午12時，全市累計完成採樣829.9萬人，當中有768.7萬人已完成檢驗，基本達到「應檢盡檢」人員動態清零，與新發地市場有關連人士也已全部進行檢測。

北京市政府28日下午舉行疫情記者會，北京疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長、中共北京市委組織部副部長張強在會中表示，北京市按輕重緩急，將人員進行4批分類，對「應檢盡檢」的人員進行核酸檢測。

第1批針對豐台區新發地批發市場，和海淀區玉泉東市場等出現疫情市場的工作人員與相關人士，並全面清查出及主動報告有接觸史人員的核酸檢測。第2批是完成大數據清查新發地批發市場相關人員的採樣檢測；第3批是完成對全市市中、高風險街道及鄉鎮常住人口、醫療機構從業人員，以及交通運輸、銀行、超商、社區便利商店、餐飲業、快遞外賣、美容美髮等公共領域服務人員，已返校學生及教職員，社區防控一線工作人員的採樣檢測。最後的第4批，是完成對重點區域人員的採樣檢測。

而關於新發地市場停業後，北京的蔬菜供應問題，記者會中有關人員則表示，經國務院聯防聯控機制生活物資保障組緊急部署，目前已在河北省高碑店市、廊坊市萬莊，以及北京市平谷區馬坊鎮等三處設立蔬果轉運點，可暫時舒緩需求問題。

(中時 )