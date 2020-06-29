伊朗於26日在德黑蘭東部山區發生大爆炸，國營電視台宣稱是瓦斯氣爆，不過專業人士對歐洲衛星攝得的照片分析，認為伊朗首都附近的爆炸是隱藏在東部山區的地下導彈生產基地發生意外。。

《美國之音》報導說，專業人士對歐盟委員會的「哨兵2號」（Sentinel-2）27日拍攝的照片進行分析後表示，爆炸發生地點在德黑蘭東部山區，當地有個隱密的大型地下隧道做為秘密導彈生產基地。衛星照片顯示，當地方圓數百米的灌木叢已成為一片焦土，而這片焦土幾個星期前並不存在。

報導說，分析人士無法斷定究竟是什麼發生了爆炸，導致德黑蘭上空出現巨大的火球，也無法斷定爆炸的原因。

據伊朗國營電視台播放的畫面顯示，爆炸現場一棟建築物前置放的瓦斯氣瓶已經燒黑。伊朗國防部發言人說，那裡是一個「公共地帶」，是一個漏氣的瓦斯氣瓶引發了爆炸，無人在爆炸中死亡。

《美聯社》指出，雖然是「公共地帶」，可在現場救援的都是軍人，不是當地的消防人員。伊朗國營電視台沒有回答這個問題。

美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies in Monterey）不擴散研究中心研究員欣茨（Fabian Hinz）說，這個燃料存放地點在德黑蘭霍吉爾（Khojir）導彈基地附近，爆炸似乎炸毀了伊朗沙希德巴克雷工業集團（Shahid Bakeri Industrial Group）的一棟設施，那裡是製造固體助推火箭的地方。

華盛頓戰略與國際研究中心之前表示，霍吉爾（Khojir）「有很多的隧道，部分被懷疑用來製造武器」，當地大規模的工業建築物也顯示，那裡是導彈製造場所。

報導指出，美國國防情報局2019年指出，伊朗有中東地區最大規模的地下設施，「用來支持德黑蘭彈道導彈能力的大部分領域，包括作戰部隊、導彈研發和生產計畫」。

(中時電子報)