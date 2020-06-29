6/28-7/5｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

人稱「國師」的星座專家唐綺陽表示，這個可怕的六月星象影響其實還是餘波盪漾，強硬與恐慌對立的感受明顯，藉由撕裂、暴衝處理問題，接著在恐慌當中重新開始。除了強硬與恐慌對立的尚未平息，更讓唐綺陽驚訝的是，現在行星還在「三足鼎立」當中，又插足了「火星牡羊」。火星牡羊整個下半年的效應還有「新人輩出」，倘若下半年星象註定衝撞，她舉出將面臨2件事，「新舊二代之間互蒙其利？」還是「形成亂局、兩敗俱傷？」

本周是火星已進牡羊的第一周，火星牡羊整個下半年的效應還有「新人輩出」！唐綺陽說，這必然帶給老將壓力，任何穩居寶座的上位者都要有被年輕一輩「斜衝出來」挑戰的心裡準備，因為新生代要為自己拼一條血路。

這場衝撞，對老一輩來說，考驗跟不跟得上時代、實力是否真的穩，對年輕一輩來說，則是「搏出位」的好時機，但「撞不撞得出名堂」有賴機運與創意，就看年輕一輩懂不懂掌握機會，與撐不撐得起場面了。機會永遠是給準備好的人，唐綺陽問：「大家捫心自問，準備好了嗎？」

唐綺陽說，這場衝撞，其實也是兩代之間的「能量交換」。好的交換是「互蒙其利」，老一輩能得到更新，二代也在扶持下站上舞台；但不好的交換也可能「兩敗俱傷」，老一輩被撞下來，二代卻承擔不起，這就會形成混亂。

另一重大星象是周四 （7/2)土星逆行回魔羯，劍拔弩張的情勢得到緩解，理性派抬頭，讓事情有機會透過機制、討論的方式帶來改變。但是，唐綺陽提醒，越大越陳舊的架構越有危機，「關的關、分的分、停的停，架構的改變，難免影響不少人的生活生計」。

重要星象：六月的餘波蕩漾，水逆巨蟹，火星牡羊第一周，土星逆行回魔羯。

工作注意↓

牡羊：有談合作的機會，可爭取公平條約

巨蟹：有升官運，受到長官、長輩青睞

獅子：公事公辦，別讓情緒成為妨礙

處女：請積極表現企圖心

桃花注意↓

金牛：容易暗戀難開口，可能因此錯失良機

天秤：要以柔克剛，才能好好溝通

射手：想得太多，反而會困住自己

雙魚：太過三心兩意，當心被對方察覺

財運注意↓

天蠍：面對正財運，要保有體力去負荷

魔羯：當心手滑破財，自己要懂得控制

健康注意↓

雙子：別過度逞強，免得一放鬆就生病

水瓶：蠟燭兩頭燒，當心負荷過度

火星牡羊整個下半年的效應還有「新人輩出」，倘若下半年星象註定衝撞，「新舊二代之間互蒙其利？」還是「形成亂局、兩敗俱傷？」(圖/摘自唐綺陽占星幫FB)

(中時電子報)