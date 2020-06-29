小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（29日）新聞重點。

【1】 停飛5個月 陸美復航

在大陸整體疫情趨緩之際，有多國航空公司陸續宣布對大陸復航，截至27日，包含達美航空、聯合航空以及新加坡航空在內，已有14家航空公司對大陸宣布復飛。其中較受矚目的陸美往返航班部分，目前已解除為期近5個月的停飛令，維持雙方每周各4航班的頻率互飛。

【2】 強制巴西川普戴口罩 他不服上訴

巴西新冠疫情嚴峻，截至28日止，累計確診人數逼近132萬、超過5.7萬人死亡。即便如此，被稱為「巴西川普」的總統波索納洛仍不願戴上口罩，最近他踢到鐵板，遭聯邦法官下令，只要出席公眾場合，就必須戴上口罩，如今他又為此提出上訴，還批評法院命令根本「毫無必要」。

【3】小英力挺陳其邁 這次要贏回來

高雄市長補選，敗選重來的民進黨候選人陳其邁全力衝刺，蔡英文總統拉抬陳其邁，她以自己為例表示，2018年的敗選，大家有一個共同目標，就是下一次要贏回來，這一次，會跟陳其邁共同努力，贏回高雄市民對民進黨執政的肯定。

【4】印度確診狂飆 全球第4大疫區

南亞大國印度已成全球第4大疫區，毫無趨緩跡象，過去24小時新增19906人確診，再次刷新疫情爆發以來單日最高紀錄，至28日累計確診病患逾53萬人，其中1.61萬人死亡。孟加拉17.3萬人確診，巴基斯坦則有超過20萬人確診。

【5】孫鵬回首少年時 自認輸孫安佐

孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，在今年農曆鬼月即將上映的國片《馗降：粽邪2》中飾演網紅「灰熊」，因為直播「送肉粽」儀式引發災厄。這是孫安佐首次拍電影，老爸孫鵬相當重視，還特別當司機，溫馨接送兒子去試鏡，孫鵬說：「我就開車送他到試鏡的地方，他自己跟導演聊，我在外面等他試鏡結束。結束後問他，他酷酷的說，應該會演吧！」

(中時電子報)