黃健豪、羅廷瑋要以和平理性的靜坐及夜宿方式，向台電中火抗議違法重啟二號機組。（市議員黃健豪服務處提供／陳世宗台中傳真）

他們要求台電中火應儘速關閉二號機組，也呼籲顧健康的鄉親一起來「抗灰保肺」。（市議員黃健豪服務處提供／陳世宗台中傳真）

台電副總經理徐造華表示，集會遊行是人民的權利，只要是合法申請、理性訴求的集會，台電都予以尊重。（翻攝照片／陳世宗台中傳真）

國民黨籍議員黃健豪與羅廷瑋昨天率先前往台電台中火力發電廠門口靜坐，要以和平理性的靜坐及夜宿方式，向台電中火抗議違法重啟二號機組，他們要求台電中火應儘速關閉二號機組，也呼籲顧健康的鄉親一起來「抗灰保肺」。

黃健豪表示，他們身為市議員職責是監督台中市政府，台中市政府也忠於市民依據自治條例對台中火力電廠開罰，但是火力電廠卻我行我素，仗勢蔡英文政府在背後撐腰，違法重啟燃煤機組。

黃健豪說，立委才是有權力、有責任監督台電和火力電廠的人，但他們卻看到蔡其昌的臉書公然表示火力電廠跟空污無關，某位號稱有醫學背景的新科立委，也公開表示火力電廠開啟沒有讓空氣變差，「燒煤不會有空污」這種違反科學、違反常識的發言，簡直是在跟台中市民開玩笑，這讓身為台中市民的他們感到非常無奈。

黃健豪指出，「台灣不缺電」是蔡英文總統去年說的，台電官網也顯示，就算是這幾日的用電高峰，全台灣的備載容量都有10％以上，難道台電數字是假的嗎？不僅如此，就連林佳龍前市長也說過，台中火力電廠佔台中空汙的14％，是中部最大的空污來源，可見中火對台中市民的傷害，是不分政治、不分藍綠，而是全民共識。

他們到中火門口靜坐抗議，不只是議員、也是代表台中市民，向中火表達反對中火重啟2號機組。

羅廷瑋議員表示，他們到台中火力發電廠陳情抗議，是因為台電真的太誇張，欺壓中部人沒有底線，根本把台中人當作塑膠，「硬要你吞，還不准你哭」，我們已經忍不下去！

羅廷瑋說，台電違法啟用沒有許可證的中火2號機組，竟然還「大撒幣」花超過數千萬的公帑，找公關公司放黑函、畫漫畫，醜化台中市政府基層環保稽查人員，抹黑台中人對捍衛空氣清新的努力，對此他們給予譴責，台電的經費都是來自於民眾繳納的電費，不應該拿來作為包裝污染的銀彈攻擊。

所以他和黃健豪議員站出來，穿著灰色衣服，要來「抗灰保肺」，呼籲所有人一起站出來「全民顧健康」，他們當場提出以下幾點訴求：1、違法啟動的中火2號機要立即停機。2、沒有許可證的中火2、3號機組要永久除役。3、台電承諾中火生煤年使用量今年不超過1104萬噸。4、放任台電抹黑污衊台中的經濟部與台電要公開道歉。

台電副總經理徐造華表示，集會遊行是人民的權利，只要是合法申請、理性訴求的集會，台電都予以尊重。穩定供電及環保一定要兼顧，目前非空汙的旺季，台中市用電需求近5年來成長20％，加上中部地區用電量有高達80％時間均由他區域供應。

徐造華強調，台電有穩定供電的責任，民眾有用電的需求；台電將完成環保設施改善的2號合法機組投入供電行列，並無不法，卻遭到台中市政府的政治操弄，讓民眾誤以為只要中火停工台中空汙就會改善。市議員要夜宿台中火力發電廠，因那是他們的權利，台電都予以尊重。

(中時 )