從金甌女中保送中山大學的籃球好手康嘉玲（康媽媽，42歲），畢業後原在學校當籃球教練，但因女兒晴晴（10歲）患有「血小板低下」後天免疫系統疾病（紫斑症），為了籌措龐大醫藥費，一雙打籃球的手變成了包水餃的手，拼命賺錢，希望延續愛女的生命，面對看似永無止境的醫療之路，她堅強的說，「撐下去，走一步算一步。」

端午節前夕，許多人心情雀躍在安排四天連假的行程，但康媽媽的心情卻一點也好不起來，因為治療女兒晴晴罕病紫斑症的特效藥「血小板增生劑」，最近不明原因療效降低，代表這1顆要價1600元的藥物很可能無效，逼著她和女兒將面臨割除脾臟等治療方式，不只女兒受罪，超過數10萬元的醫藥費更是沈重壓力。

康嘉玲當年是中山大學唯一的女籃體保生，在球場上是個三分神射手，大家都看好她是一顆閃亮的籃壇之星。（圖／讀者提供）

所謂「紫斑症」，指的是紅血球從微血管滲漏出來造成皮膚或黏膜的出血症狀，紫斑可能很小像針點一樣稱為瘀點，或是較大片稱為瘀斑，因為是紫紅色故稱為紫斑。引起紫斑症的原因很多，最常見的是血小板減少所引起，嚴重的話，一旦出血就很難停止。

晴晴接受「細胞性相關療法」，對於「血小板低下症」有很大的療效，但所需費用相當驚人。（圖／宋岱融攝）

康媽媽眼角泛淚的說，女兒在3歲那年發高燒，結果免疫系統錯亂，最後導致「血小板低下症」，也就是說血液很難凝固，她無法像一般的孩子可以自由奔跑，稍有不慎摔倒可能就會危及性命，而每月也需要固定藥物治療及照顧。不捨女兒長期受到病痛摧殘，康媽媽現在最希望的就是「期盼老天爺給我救回女兒的機會。」

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(中時電子報)