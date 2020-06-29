原本是籃球好手的康媽媽，因女兒罹患罕見的後天免疫系統疾病，需要花費龐大的醫藥費治療，康媽媽放棄籃球教職，改包水餃和網拍賺錢籌醫藥費，為了愛女，她幾乎全年無休，只希望給女兒最好的醫療，全力延續愛女的生命。

康媽媽受訪時，她伸出雙手滿是傷痕，因為拿取裝水餃的透明塑膠外殼時常常會被刮傷，再加上洗菜、洗碗，末梢神經不時傳來椎心之痛，康媽媽咬牙忍痛，因為要籌措女兒每個月至少5萬元的醫藥費，只能拼命包水餃賺錢，一邊忙，還得照顧一對子女，只要一發現女兒不對勁，就得趕緊處理，因為女兒隨時都可能噴血。

晴晴在3歲那年發高燒，結果導致「血小板低下症」，從此之後隨意碰撞就會嚴重紅腫瘀青。（圖／讀者提供）

康媽媽說，讓她印象最深刻的一次，就是有天深夜，她還在趕工包水餃，突然聽到房間內的小女兒一直在擤鼻涕，越聽越奇怪，她一進房門開燈，印入眼簾的景象讓她簡直傻眼，因為晴晴的右半邊臉全都是怵目驚心的鮮紅血跡，一直延伸到胸口。

康媽媽忍住崩潰情緒，先想辦法幫女兒止血，再趕緊將她送醫輸血。「我害怕哪一天突然失去女兒，經常整晚不敢睡覺，也因為這件事，我常常半夜驚醒，看著女兒沒事才敢入睡。」

晴晴有一次跌傷，嘴巴腫脹黑青、不斷出血，光是治療費用就高達10幾萬，相當嚇人。（圖／讀者提供）

康媽媽回憶：「有一次晴晴跌傷，嘴巴腫脹黑青、不斷出血，緊急帶她去醫院治療，醫生為了穩定傷勢，只好使用健保沒有給付的『免疫球蛋白』一瓶就要價5千多元，最後用了28瓶才穩定病情，整個療程花了10幾萬元，這些錢還是借來的，後來再分期償還。」

雖然女兒龐大的醫藥費壓的康媽媽一家人快要喘不過氣，但康媽媽絲毫不會放棄，努力包水餃賺錢，希望女兒能夠有好轉的一天。

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(中時電子報)