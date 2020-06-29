6月6日，高雄市民以93萬9090張罷免票，下架前市長韓國瑜，寫下台灣政壇新頁，2年前敗給「韓流」的前行政院副院長陳其邁，決定捲土重來挑戰高雄市長補選一戰。政壇人士分析，陳其邁至少有2關要過，除了要平衡綠營派系角力，還得收服民意，讓高雄市民再度認可民進黨；而陳其邁入主高雄後，勢必會捲入港都盤根錯節的綠營派系利益糾葛，屆時又是另一波考驗。

為了8月15日的高雄市長補選一戰，6月18日卸下行政院副院長的陳其邁，隔天一早就展開第一個競選行程，跑到高雄市十全果菜市場拉票，有人聯想此舉是在暗諷自喻「賣菜郎」的韓國瑜，但陳其邁強調，此行純粹是傾聽「最底層的聲音」，言談間展現問鼎市長寶座的高度企圖心。改善十全果菜市場的營運環境，則被外界視為陳其邁開出的首張政見。

陳其邁投入高雄市長補選首日，就跑到高雄市十全果菜市場掃街，受到民眾擁戴。（圖／宋岱融攝）

事實上，陳其邁已二度與高雄市長寶座失之交臂。2005年間，他代理高雄市長，原有意投入隔年的市長選舉，卻因「高捷泰勞弊案」的政治責任問題，槓上時任勞委會主委陳菊，雙雙下台收場。2018年間，陳其邁好不容易在黨內初選脫穎而出，卻又不敵「韓流」，輸給韓國瑜約15萬票。

儘管許多人謔稱在高雄市長補選一役中，陳其邁可以「躺著選」，然而，實際情勢恐怕沒那麼樂觀，就連陳其邁本人，也用「一生懸命」來自我激勵。為了催出年輕選票，陳其邁選戰初期就定調要找民進黨「人氣王」吳怡農和時代力量「白眼女神」黃捷站台，不過，這只是表層策略，更重要的是如何「感動」高雄人，讓高雄人再次站出來投票。

民進黨立委蔡易餘說，他還在念大學時，就因父親（前立委蔡啟芳）的關係認識陳其邁，「他（陳其邁）很『貓毛』（台語，指做事極為挑剔），也兼具熱情和理想。面對高市長補選一戰，我相信他不會抱著『一定會選上』的想法，而是會認真去拚。」

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(中時電子報)