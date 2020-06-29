2018年高雄市長選舉中，陳其邁拿下74萬2239票，韓國瑜獲得89萬2545票；月前通過的「罷韓」案，同意票數則為93萬9090票。高雄派系盤根錯節，陳其邁能否順利避開「派系雷區」，感動高雄人心贏得漂亮，藍綠都在等著看。

一位綠營人士則指出，「陳其邁在這場選舉中，至少有2關要過，除了要平衡綠營的派系角力，還得收服民意，讓高雄市民再度認可民進黨；這兩大關的成果，將反映在補選的得票數上。」

談起平衡綠營的派系角力，一名政壇人士指出，陳其邁和新潮流系牽絆迄今，罷韓結束後，民進黨高層原屬意陳其邁直接代理高雄市長，卻硬生生地遭陳菊嫡系市議員高閔琳卡關落馬，「陳其邁老早就是綠營派系內鬥的犧牲品，2005年間，他錯失市長大位的深層原因，就是派系角力。當時新潮流系想插旗高雄，最後由陳菊領軍，成功入主高雄12年，孕育出眾多人才。」

問政強悍的高閔琳，可望被延攬進入陳其邁的市府小內閣。（圖／報系資料庫）

陳其邁眼下除了得應付龐大的菊系人馬，還得兼顧媒體大亨林崑海領軍的「湧言會」（海派）。過去陳菊和林崑海之間，因土地重劃、緋聞外洩和支持人選等情事，早已結下不少心結，陳其邁如何在「夾縫中求生」，在在考驗他的政治智慧。

代表「海派」人馬的立委趙天麟，力挺陳其邁競選高雄市長。（圖／報系資料庫）

一名高雄政壇人士分析，陳其邁贏得補選不成問題，但若要在高雄站穩腳步，必須平衡菊系和海派的利益矛盾，「目前看起來，陳其邁做得還不錯，除了已收攏有『海派王子』之稱的立委趙天麟，也與菊系大將高閔琳盡釋前嫌，還有前高雄代理市長許立明等人的力挺，可說達到『派系平衡』的最低標。」

此外，另一名高雄政壇人士提醒，「從7月民進黨中常委改選的預估席次來看，10席常委中，新潮流系至少能掌握3席，海派則坐2搶3，這兩大派系未來將左右黨的方向與遊戲規則，陳其邁夾在其中，務必更加小心，避免陰溝裡翻船。」

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(中時電子報)